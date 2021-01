Bayern-spits Zirkzee naar Heracles? Te mooi om waar te zijn, of toch een serieuze optie?

ALMELO - Is Joshua Zirkzee serieus in beeld bij Heracles, zoals het doorgaans betrouwbare voetbalblad Kicker beweert? Zelfs veel supporters kunnen het nauwelijks geloven dat de spits van Bayern München naar Almelo komt. Technisch directeur Tim Gilissen ontkende dinsdagavond tijdens de online nieuwsjaarsreceptie van Heracles de belangstelling niet.

Gilissen zei niets uit te sluiten, maar voegde daar in één adem aan toe dat het ‘heel lastig gaat worden en dat Heracles niet vooraan in de rij staat in de rij van gegadigden’.

Zirkzee wordt volgens de Duitse media ook begeerd door Frankfurt en Köln. De 19-jarige spits staat al enkele jaren onder contract bij Bayern. Vorig seizoen viel hij nog regelmatig in bij de Duitse recordkampioen, maar in de huidige competitie is de Nederlandse jeugdinternational op het derde plan terechtgekomen.

Gebrek aan productiviteit

Heracles gaat al het gehele seizoen gebukt onder een schrijnend gebrek aan productiviteit. De beoogde eerste spits Bakis staat na veertien duels op nul goals. Gilissen liet op de vraag van supporters of er nog nieuwe spelers komen niet het achterste van zijn tong zien. ,,Over het algemeen is januari niet de beste maand om spelers te halen, zo is vaak gebleken", zegt hij. ,,Ik geloof meer in de ontwikkeling van de huidige groep. Daar hebben we alle vertrouwen in.”