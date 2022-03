Belangrijke spelers haken weer aan bij Heracles voor duel tegen Vitesse

Verdedigers Sven Sonnenberg, Navajo Bakboord en de doelmannen Koen Bucker en Robin Jalving zijn ziek. Dan zijn er dus geen reservedoelmannen over voor Vitesse-thuis? Trainer Frank Wormuth gaat ervan uit dat een van de twee keepers zondag weer op de bank zit. „Dat gaat lukken.” Verdediger Marco Rente is nog een vraagteken, hij ontbrak uit tegen PSV ook. „We wachten zaterdag nog even af.”

Tegenstander fit?

Heracles is nog niet zeker van handhaving en treft zondag met Vitesse thuis geen makkelijke tegenstander. De ploeg uit Arnhem speelde donderdag nog in de Conference League thuis tegen AS Roma (0-1). Wormuth: „Dan volgt altijd dezelfde vraag: is dat een voordeel qua fitheid? Ik denk het niet, deze jongens zijn heel goed in staat om meer duels te spelen in een week.”