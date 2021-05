Belgische kilometervreter van Heracles verbindt zich voor nog drie jaar

Pröpper mist zijn misschien wel laatste duel voor Heracles Almelo: ‘Het is nog niet klaar’

14 mei ALMELO - Statistisch gezien is de kans niet groot dat Heracles zondag van AZ wint. Als het wel lukt en Sparta morst punten, zijn de play-offs binnen. Heracles mist in Alkmaar aanvoerder Robin Pröpper, die geschorst is. Speelde hij gisteren tegen Feyenoord (1-1) zijn laatste duel in het zwart-wit?