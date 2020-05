Belgische topclub wil Cyriel Dessers

Spelers Heracles en FC Twente zijn transfer­vrij in coronatijd: zegen of last?

20 mei ALMELO - Transfervrij zijn in coronatijd lijkt deze zomer een groot voordeel. Peet Bijen (25) van FC Twente, Jelle van der Heyden (24) van het Deense Vendsyssel FF en Dario van den Buijs (24) van Heracles hebben geen contract meer. Ze weten nog niet zeker of het een fijne positie is of niet.