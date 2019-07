Belofte Silvester van der Water wil het nu laten zien bij Heracles

De gewilde buitenspeler uit Blaricum kwam vorig seizoen over van Almere City. Daar brak hij door en speelde hij met name ijzersterk in de play-offs om promotie naar de eredivisie. In Almelo waren de verwachtingen mede daarom hoog, maar Van der Water liep snel in het seizoen een blessure op. Daarnaast kon hij de concurrentiestrijd met Brandley Kuwas niet winnen. „En dat was lastig. Ik heb een moeizaam seizoen gehad. Ik wist dat vorig seizoen voor mij gold als een jaar om aan te passen, maar ik had er natuurlijk meer van verwacht”, zegt de rappe aanvaller.