Besmette Wormuth: ‘Dit is niet de mooiste fase van Heracles’

Heracles-speler Orestis Kiomourtzoglou ontbreekt zondag tegen FC Utrecht, hij heeft corona. Robin Pröpper is een vraagteken, ook hij was besmet. Het is afwachten wat er uit zijn test komt.

„Dit is niet de mooiste fase van Heracles”, vindt trainer Frank Wormuth. Hij is zelf ook positief getest op corona, heeft milde klachten en hoopt volgende week weer negatief te zijn. „Normaal zou ik nu weer gaan werken, ik ben fit, maar het is niet anders.”

Of Pröpper mee kan doen tegen FC Utrecht is nog niet zeker. Hij is ook amper ziek geweest en is al dagen fit „We wachten de uitslag af, maar als hij negatief is, dan moeten we eerst nog zien of hij genoeg kracht heeft om te spelen.”

Blessures

Heracles kan nog altijd niet beschikken over Janis Blaswich, de doelman is al weken uitgeschakeld met een spierblessure. Rechtsback Noah Fadiga heeft nog wat klachten aan zijn voet en Luca de la Torre is een vraagteken. Wormuth: „Het is niet erg, maar we hebben hem gespaard in de beker tegen Telstar.”

„Ik hoop dat we zondag de week goed af kunnen sluiten”, zegt de trainer, die het duel vanuit huis volgt. „Een punt uit bij Sparta is op zich goed, al hadden we eigenlijk moeten winnen. Met 3-0 winnen van Telstar is prima, ook omdat je vaak ziet dat het bekertoernooi verrassingen kent. Een goed resultaat tegen FC Utrecht zou geweldig zijn. Maar we vergeten niet dat er bij die ploeg spelers op de bank zitten die bij ons allemaal in de basis zouden staan.”