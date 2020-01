Beter Heracles gelijk tegen hotelgenoot en ‘schandaalclub’ FC Sion

CADIZ - De selecties van Heracles en FC Sion logeren al een week in hetzelfde hotel in het Spaanse Cadiz, donderdagmiddag stonden ze tegenover elkaar voor een oefenduel. Heracles was de betere ploeg, maar speelde gelijk (1-1) tegen de nummer 7 van Zwitserland.

Heracles logeert deze week in de ene vleugel van het Elba Resort in de regio Cadiz, FC Sion in de andere vleugel. De ploegen eten in gescheiden restaurants, maar komen elkaar onderweg vaak tegen. Hier en daar werd al geïnformeerd door FC Sion: Hoe goed zijn ze? Wat hebben ze gemaakt tegen Borussia Mönchengladbach? De spelers van Heracles verbaasde zich vooral over de lengte van veel tegenstanders van vandaag. Het zijn een stel grote kerels bij elkaar.

Schandaalclub

Er was vooraf meer te vertellen over de tegenstander van het team van trainer Frank Wormuth. Tik je Sion in op Google, dan krijg je behoorlijk wat hits over de ‘schandaalclub’. Zo werd voorzitter Christian Constantin in 2017 een stadionverbod opgelegd van veertien maanden nadat hij na een duel een TV-analist sloeg. In 2011 kreeg de club maar liefst 36 punten aftrek omdat er niet-speelgerechtigde spelers opgesteld werden. Trainers houden het niet lang vol bij Sion, in Cadiz stonden twee interim-trainers voor de groep.

Volledig scherm Heracles-aanvaller Silvester van der Water werd hard onderuit geschopt. Trainer Frank Wormuth maande zijn collega van Sion minder hard te spelen. © Orangepictures

Bijleveld

De zieke Heracles-middenvelder Orestis Kiomourtzoglou ontbrak donderdagmiddag in het oefenduel in Cadiz. Mauro Junior en aanvoerder Robin Pröpper hadden lichte klachten en deden uit voorzorg niet mee. Maximilian Rossmann vormde het centrale duo met Mats Knoester en Teun Bijleveld begon op het middenveld.

Het was Bijleveld die Heracles net voor rust na een assist van Cyriel Dessers op een 1-0 voorsprong zette. De ploeg uit Almelo was vermoeid en wisselde goede en slordige momenten af, maar had het in de eerste helft geen moment moeilijk tegen de Zwitserse ploeg. Wormuth maande zijn Zwitserse collega om iets minder hard te spelen, nadat Silvester van der Water hard onderuit werd geschopt. Dessers scoorde niet, maar dook keer op keer op voor het doel van de tegenstander en had in ieder geval één penalty mee moeten krijgen.

Tweede helft

Wormuth wisselde op Knoester na zijn hele ploeg in de tweede helft. Ook na rust was Heracles de betere van de twee en kreeg nog een paar goede kansen via Reuven Niemeijer, Joey Konings, Mo Amissi en Lucas Schoofs. Maar tegen tegen de verhouding in maakten de Zwitsers gelijk.

Heracles Almelo - FC Sion 1-1 (1-0)

Score: 42. Bijleveld 1-0, 56. Cotter 1-1

Opstelling Heracles, eerste helft: Blaswich, Breukers, Rossmann, Knoester, Czyborra, Osman, Merkel, Bijleveld, Van der Water, Dessers en Dos Santos.

Opstelling Heracles, tweede helft: Brouwer, Schoofs, Knoester, Van den Buijs, Hardeveld, Jakubiak, Leemhuis, Niemeijer, Konings, Szöke, Amissi.