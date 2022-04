Bij Heracles is het ‘moeten’ er even af: ‘Dat woord heb ik te vaak gebruikt’

Als geen ander weet Bakis hoe snel het kan gaan: van de tribune tot de gevierde man

ALMELO - Sinan Bakis (27) en trainer Frank Wormuth bleven lang in een omhelzing staan. Heracles had net een onnoemelijk belangrijke overwinning op PEC Zwolle (2-0) behaald. De spits die het zo moeilijk had gehad, scoorde eindelijk weer. Is het een nieuw begin?

27 februari