‘Bij Heracles is het rustig en stabiel, dat is al snel saaier’

Heracles staat zesde van de eredivisie en doet nog volop mee om de play-offs voor Europees voetbal. Dat is heel knap, tenslotte heeft de club als doel elk jaar tussen de achtste en twaalfde plek te eindigen. Toch gaat de aandacht weer veel meer uit naar de buren van FC Twente, die kampioen werden van de eerste divisie. „Het is logisch dat zij meer in de schijnwerpers staan nu”, zegt aanvoerder Tim Breukers, die bij beide clubs speelde. „Twente is kampioen, is groter, er is daar meer chaos, dus meer nieuws. Hier is rustig en stabiel, dat is al snel saaier.”



Hij vindt het jammer, dat wel. „Volgens mij hebben wij niet eerder een heel seizoen tussen plek vijf en negen gestaan. Niet eerder verdedigden wij ook een plek om de play-offs, andere jaren vielen we die plek vaak aan. Ik vind het knap van ons, helemaal als je bedenkt dat we een nieuwe trainer en veel nieuwe spelers hebben. Het duurt dan vaak langer voor het weer goed staat. Natuurlijk kun je zeggen: jullie staan zo goed omdat andere ploegen in de middenmoot punten laten liggen, maar dan doe je ons te kort”, vindt de rechtsback.