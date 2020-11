Blaswich dicht bij rentree, maar nog vraagteken voor Ajax

„Ik twijfel nog”, zegt trainer Frank Wormuth over het opstellen van Janis Blaswich, die hij al bijna het gehele seizoen mist. „Hij is er nog niet helemaal.” Een spierblessure hield de Duitse doelman al die tijd aan de kant. „We wilden geen risico’s lopen en hem te snel terug laten keren.”

Szöke geschorst

Spits Adrian Szöke is er zeker niet bij als Heracles afreist naar Amsterdam, hij is geschorst na zijn rode kaart in Venlo. Sinan Bakis zal zijn plek innemen. Rechtsback Noah Fadiga heeft nog last van zijn enkel. Mats Knoester was met Jong Oranje op pad en keerde vrijdag terug in Almelo.