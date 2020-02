Blaswich houdt doel schoon en geeft assist: ‘Dit was geen geluk’

Het is een chaotisch tafereel zondag aan het begin van de avond in de catacomben van Erve Asito. Cameraploegen, journalisten en clubmensen krioelen door elkaar. Bij Ajax heerst er crisis. De Amsterdamse clubwatchers bespreken de deprimerende vorm waarin Ajax verkeert, terwijl de deur van de gastenkleedkamer lange tijd potdicht blijft. Bij Heracles is er juist euforie en glimlacht iedereen. Zo ook Janis Blaswich. ,,Wedstrijden tegen Ajax zijn als een bonus. Dat brengt een extra motivatie met zich mee. Ik heb de hele wedstrijd het gevoel gehad dat we zouden winnen. Dit was ook geen gelukkige zege”, is Blaswich overtuigd.

Gigantisch aandeel

Dat de Duitser een gigantisch aandeel in de eclatante zege heeft, weet hij ook. ,,Ik groeide in de wedstrijd. Dat is het mooie als je als keeper goede reddingen verricht. Ik werd één keer gepasseerd, maar toen stond Kio op de lijn om mij bij te staan. Als je elkaar zo blijft helpen, dan groeit het gevoel dat je kunt winnen. Ook van Ajax. Als we zo’n prestatie tegen andere teams op de mat kunnen leggen, dan gaan wij nog heel veel punten pakken.”

Blaswich kan na afloop genieten van de vele reddingen, maar is ook blij met zijn assist. ,,Maar hoe Cyriel het afrondde was prachtig. Hoe sterk hij Daley Blind van zich afzette en daarna zo hard binnen schoot. Ik kon het perfect zien. Echt een mooie goal.”

