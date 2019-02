Blaswich: ‘We kunnen nu wel nieuwe doelen gaan stellen’

Naar beneden kijken, hoeft niet meer, vindt Blaswich. „Na drie overwinningen mogen we best wat omhoog gaan kijken. Daarvoor hebben we de steun nodig van de supporters. Het zou mooi zijn als ze ook bij een goede redding of verdedigende actie helemaal los gaan. Ons pushen. We moeten dit samen doen, we hebben elkaar nodig.” Heracles begon het jaar slecht met drie nederlagen, maar won de afgelopen drie duels en staat er weer een stuk beter voor. „We zijn bij elkaar gebleven, dat is wat je het beste kunt doen in zo’n situatie”, zegt de doelman.