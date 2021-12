Blessure Azzaoui doet Heracles meer pijn dan nederlaag tegen Feyenoord

Het duel was een minuut of 25 onderweg toen er een kreet van ontzetting door de lege Kuip galmde. De ijzingwekkende schreeuw van Ismail Azzaoui ging bij de paar aanwezigen door merg en been. Na een onschuldig lijkende botsing met Tyrell Malacia was de rechterspits naar de grond gegaan en meteen was de ernst wel duidelijk. Huilend ging de al zo vaak door blessures geplaagde Belg met een brancard van het veld, zijn emotionele en aangeslagen medespelers in vertwijfeling achterlatend. Aanvoerder Janis Blaswich riep de spelers daarna bij elkaar in een kring om ze op te peppen voor het restant van het duel. Dat lukte de Almeloërs nog best aardig, ondanks het verlies.