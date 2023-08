Blessure spits Heracles brengt club in dubio: alle ballen op Satriano of toch maar de markt op?

Is FC Twente er wel klaar voor en is Heracles goed genoeg? Laat de eredivisie maar beginnen!

De gordijnen kunnen weg, de spotlights gaan aan: het repeteren in kleine zaaltjes is voorbij. Hooggeëerd publiek: de eredivisie is terug. Wat mogen we van FC Twente en Heracles verwachten? Wie vallen er op, en waar liggen de valkuilen? Bij de start van het seizoen een blik in de glazen bol.