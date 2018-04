Bliksemstart Heracles niet voldoende voor overwinning

ALMELO - Heracles Almelo heeft zondag in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen een 2-0 voorsprong uit handen gegeven. Na een bliksemstart met twee goals in de eerste vijf minuten, trokken de bezoekers uit de Domstad de stand in de tweede helft weer gelijk: 2-2.

Desondanks was de vreugde in Almelo groot na de wedstrijd. Want dat Twente degradeerde was voor de fans een feestje waard. Twente verloor in Arnhem met 5-0 bij Vitesse en dat werd volop gevierd op de Almelose tribunes. Twente verspeelde in Arnhem de kans op lijfsbehoud en hierdoor zal Heracles volgende week bij Sparta geen aandeel meer hebben in de degradatiestrijd.

Afscheidswedstrijd

De Almeloërs zelf speelden zondag een zogenoemde afscheidswedstrijd. Zo zat trainer John Stegeman in Almelo voor het laatst op de bank (volgend seizoen Go Ahead Eagles) en nam ook Bram Castro afscheid, die na dit seizoen vertekt naar KV Mechelen. Tevens keerden Justin Hoogma en Everton Ramos da Silva nog eenmaal terug. Nico-Jan Hoogma onthulde voorafgaand zijn eigen portret aan de iconenwand in het museum van de club.

Snelle 2-0 voorsprong

De bal rolde nauwelijks of Brandley Kuwas had de 1-0 al op het scorebord gezet. De gelegenheidsspits dribbelde randje zestien binnen en rondde knap af onderin de hoek. Na vier minuten verdubbelde Heracles de voorsprong zelfs.Jaroslav Navratil schoot uit een volley ijskoud binnen: 2-0. Slechts één keer in de eredivisie stond Heracles sneller op een 2-0 voorsprong. Op 20 maart 2010 scoorde Willie Overtoom de tweede goal na 3 minuten en 10 seconden.

Utrecht kreeg vervolgens kansen om terug in de wedstrijd te komen. Heracles-doelman Bram Castro voorkwam dit meerdere malen. Aan de andere kant waren er ook kansjes op de 3-0.

Twee late tegengoals

Heracles had nog zicht kunnen hebben op de play-offs bij winst, maar in het tweede bedrijf had Utrecht alle kans om terug te komen en deed dat ook. Sander van der Streek kopte na ruim een uur eerst de 2-1 binnen en daarna bleef Utrecht dreigend voor het doel van Castro. De druk nam toe voor het doel van Heracles, uiteindelijk schoot Mark van der Maarel de 2-2 binnen en had Utrecht zelfs nog de winnende kunnen scoren. Die bleef uit.

Heracles Almelo - FC Utrecht 2-2 (2-0).

Score: 2. Kuwas 1-0, 5. Navratil 2-0, 67. Van der Streek 2-1, 85. Van der Maarel 2-2.