Bondscoach Van ’t Schip volgt Kiomourtzoglou

Het zijn mooie tijden voor de speler van Heracles, die half-Duits en half-Grieks is. Behalve dat hij onbetwiste basisspeler is geworden in Almelo werd hij twee weken geleden uitgenodigd voor Duitsland onder 21 jaar. Het was zijn eerste uitverkiezing voor een nationale ploeg. Kiomourtzoglou speelde hiervoor vanaf zijn zestiende in het eerste van Unterhaching, in de derde Bundesliga.