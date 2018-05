Bosvelt: 'Positie GA Eagles is niet rooskleuriger geworden'

Wat vindt Paul Bosvelt als technisch manager van GA Eagles van de nieuwe realiteit?

1. FC Twente, Roda JC, Sparta, NEC, Cambuur, GA Eagles, MVV, de beloften van Ajax en PSV. Een uitdagend rijtje tegenstanders; een fraai eerste divisiejaar lonkt. Vindt GA Eagles dat ook?

Paul Bosvelt: ,,Qua namen is het aantrekkelijk en voor de toeschouwers wordt het zeker een interessant seizoen. Sportief aansprekend, maar vanuit Go Ahead-perspectief bekeken, had ik zaken liever anders gezien. De uitslagen in de play-offs waren niet bepaald gunstig voor ons. De concurrentie is in de top van de eerste divisie flink toegenomen.’’

2. Zijn de promotiekansen in Deventer na zondag verder geslonken?

Bosvelt: ,,Onze positie is niet rooskleuriger geworden. Nee, ik denk niet dat wij komend jaar op voorhand favoriet zullen zijn. Pleister op de wond is dat we misschien wat vaker een mooie wedstrijd spelen voor een vol stadion, maar handhaving van Sparta en promotie van Almere City waren voor ons beter geweest.’’

3. Want de gepromoveerde clubs - FC Emmen en De Graafschap - vissen qua potentieel spelers in dezelfde oostelijke vijver?

Bosvelt: ,,Beide clubs waren altijd al interessant in de regio en dat is door hun eredivisiestatus alleen maar toegenomen. Wij willen als Go Ahead op termijn graag de stap omhoog maken naar de eredivisie, dat is onze ambitie. Dat willen we kracht bij zetten met de presentatie van nieuwe, liefst aansprekende spelers. Zo gemakkelijk is dat alleen niet. We voeren gesprekken genoeg en spelers geloven ons verhaal ook, maar willen toch eerst wachten of er nog een eredivisieclub komt. Spelers hebben geen haast om hun ja-woord te geven. Emmen en De Graafschap maken het er met hun promotie niet eenvoudiger op.’’

4. Maakt u zich zorgen of er op zondag 1 juli bij de start van de voorbereiding wel een uitgebalanceerde selectie staat in Terwolde?

Bosvelt: ,,Nee dat niet. Het is ook nog geen één voor twaalf. Maar ik ben het met je eens dat de tijd langzaam maar zeker begint te dringen. Over iets minder dan zes weken start de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Dan moet het geraamte van de selectie – waarbij elke positie bezet is - er staan. We zijn op de achtergrond druk bezig en er is ook veel sympathie voor de club Go Ahead. Maar wij hebben nu al een paar keer onze neus gestoten…. Het is heel frustrerend dat we spelers steeds opnieuw net niet binnen weten te halen.’’