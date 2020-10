Dalmau heeft geen hekel aan Heracles: ‘Beide partijen hebben fouten gemaakt’

Spitsen van Heracles tegen Telstar eindelijk van de nul af

29 oktober ALMELO - Het door corona geteisterde Heracles is een ronde verder in de beker. De ploeg van de zieke trainer Frank Wormuth won in een weinig opwindende wedstrijd met 3-0 van eerstedivisionist Telstar. Goed nieuws was er voor Sinan Bakis: de spits scoorde.