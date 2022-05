De drie uitdagende thema’s waarmee Nico-Jan Hoogma meteen aan de slag kan bij Heracles

1. Wat te doen met de nieuwe Spaanse trainer?

Toen Heracles enkele weken geleden Carlos Vicens presenteerde als de nieuwe trainer voor het komende seizoen, zal er ook bij Nico-Jan Hoogma geen belletje zijn gaan rinkelen. Een Spaanse trainer? De één had het over de videocoach van Manchester City, de ander noemde hem de specialist van de standaardsituaties en de vierde assistent van Pep Guardiola. De keus van de toenmalige technisch directeur Tim Gilissen zorgde voor verbazing en nieuwsgierigheid tegelijk. Maar nu Gilissen van het podium is verdwenen en Heracles is gedegradeerd, komt Vicens in een omgeving terecht die voor hem totaal onbekend is. Bij wie kan hij nu terecht als hij iets nodig heeft?