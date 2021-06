Gilissen blikt terug: ‘In het geval van Van de Water liep de emmer over, dat was onacceptabel’

Podcast Ballen Verstand Waarom de slotweek voor FC Twente en Heracles toch nog interes­sant wordt

10 mei ENSCHEDE - De derby zit er weer op, het stof is neergedaald. Hoewel… de arbitrale dwaling blijft de gemoederen bezighouden, want hoe kan het dat de leiding de regels niet kende? Fardau Wagenaar en Leon ten Voorde vragen zich dat af in de Podcast Ballen Verstand, die uiteraard voor een groot deel gaat over het treffen tussen FC Twente en Heracles.