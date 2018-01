Bram Castro nieuwe aanvoerder Heracles: 'Ik ben er trots op'

De doelman was nog nooit eerder aanvoerder in zijn carrière. ,,Voor mij verandert er niet veel in mijn rol op het veld of in kleedkamer, maar als de trainer vraagt of je het wil worden, is dat mooi. Ik ben er trots op om aanvoerder te zijn van zo'n mooie club", zegt Castro. Tim Breukers is de tweede aanvoerder van de Almeloërs. Dat was hij ook toen Pelupessy nog aanvoerder was.

Keeper

Trainer John Stegeman wilde in eerste instantie geen keeper als aanvoerder, omdat een doelman verder van de veldspelers staat. ,,Maar dit is een andere situatie. Joey is tussentijds weggegaan. Ik kijk naar waar we op dit moment behoefte aan hebben. Bram is de meest logische keus. Hij heeft de meeste ervaring, is de oudste en de wijste. Hij kan iedereen bereiken, ligt goed in de groep en heeft leiderschap."

Mooie kans