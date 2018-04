Bram Castro: 'Tweede helft hebben we de bal bijna niet gehad'

De doelman vond het begin van zijn ploeg prima. ,,De eerste twintig minuten speelden we prima en hadden we met 2-0 voor kunnen staan. Na de 0-1 zijn we de weg helemaal kwijt en maak je ook geen aanspraak op een resultaat", aldus de Belg.

Na de theepauze had Castro de hoop dat Heracles meer weerstand kon bieden aan het sterke AZ, maar daar kwam weinig van terecht. ,,Je hoopt iets terug te kunnen doen. Ik ken de percentages niet, maar volgens mij hebben we de bal bijna niet gehad in de tweede helft."

Play-offs

Door de nederlaag lijken de play-offs ver weg voor Heracles. ,,We wisten dat we twee moeilijke duels hadden", doelt Castro op het treffen met Ajax en AZ. ,,We hebben nu drie duels waarin we zoveel mogelijk punten moeten pakken. Ik geef onszelf meer kans in die drie duels. Zolang we in een positie staan waarin we wat kunnen halen, moeten we er voor blijven gaan."