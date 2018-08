Bram Castro voorspelt: Heracles op plek 8, FC Groningen Europa in

Waar eindigt Heracles komend seizoen?

„Als de klik met de nieuwe trainer goed is: plek 8. Met Emmen, Fortuna, De Graafschap en VVV zijn er al vier clubs met een kleinere begroting dan Heracles. Bovendien denk ik dat ze in Almelo een sterkere selectie hebben dan die clubs.”

Bij jullie is de competitie al begonnen. Je stond in de basis tegen Leuven, zit je er al helemaal in?

„We hebben kwalitatief een van de beste selecties, denk ik. Nu moeten we er nog een team van maken. Het is een rare competitie, met maar acht ploegen, we spelen allemaal vier keer tegen elkaar. Uiteindelijk spelen de twee periodekampioenen om de titel en promotie naar het hoogste niveau.”

Terug naar de eredivisie: welke club gaat er via de play-offs Europa in?

„FC Groningen. Ze hebben twee slechte jaren gehad, maar dit seizoen gaat de klik er komen. Ze hebben er goed aan gedaan om Sergio Padt en Mike te Wierik te behouden.”

Quote KV Mechelen is enigszins vergelijk­baar met FC Twente, ook een grote club die gedegra­deerd is. Bram Castro

Wie wordt kampioen?

„Ajax. Ze hebben met Blind en Tadic zoveel ervaring binnengehaald, De Ligt is een jaar verder en ze hebben veel talent. Vorig jaar verloor Ajax de eerste wedstrijd in Almelo, dat zal dit seizoen niet snel gebeuren. Nu zijn er jongens die opstaan en zeggen: tot hier en niet verder.”

Wie degradeert er uit de eredivisie?

„Ik vrees voor VVV Venlo. Ze hebben het vorig jaar uitstekend gedaan op de flow van het kampioenschap, maar die is nu weg. Bovendien zijn ze Leemans en Van Crooy kwijt geraakt aan Zwolle. Ik denk dat Emmen realistisch gaat spelen, ik vind dat die trainer een wedstrijd goed leest en neerzet.”

Hoe vergaat het FC Twente?

„Ik lees dat de club achterloopt met het aantrekken van spelers. Als Twente de play-offs haalt, is alles mogelijk. Dan spelen ze in eigen huis voor een uitverkocht stadion, zoveel mensen en sfeer, dat heeft geen andere club in de eerste divisie. KV Mechelen is enigszins vergelijkbaar met Twente, ook een grote club die gedegradeerd is.”