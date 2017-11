Brandley Kuwas levensgevaarlijk in thuisduels

Heracles won slechts één van de laatste elf Eredivisieduels met FC Groningen. Acht duels werden zelfs verloren. De Heraclieden incasseerden thuis in de Eredivisie alleen meer goals tegen de ploegen uit de traditionele top-3 dan tegen FC Groningen. Daarnaast is het in duels tussen deze twee ploegen altijd spannend tot het einde. In drie van de laatste vijf ontmoetingen tussen Heracles en Groningen viel er een doelpunt in de 87e minuut of later. Vier goals in totaal.