Breukers baalt van nederlaag: ‘Willem II kwam voor een punt’

REACTIESALMELO - Aanvoerder Tim Breukers keerde dinsdag tegen Willem II terug in de basis bij Heracles Almelo. De verdediger zag dat zijn ploeg veel balbezit had, maar dat de Almeloërs desondanks aan het kortste eind trokken: 3-4.

‘‘De eerste helft vond ik ons gevaarlijker en hadden we een goede kans, maar zij scoorden vlak voor rust alsnog de 0-1, waardoor we met een ander gevoel de kleedkamer in gingen.’’

Naïef

Breukers zag dat Willem II zeer behouden speelde. ‘‘Ik had het idee dat ze voor een puntje kwamen. Door twee keer balverlies van ons kwamen zij tot scoren, verder zijn we lange tijd nauwelijks in de problemen gekomen. We zijn te naïef geweest door zulke fouten te maken. Daarmee schoten we onszelf in de voet. Dan zie je dat Willem II toch wel kwaliteit heeft.’’

Goed spel