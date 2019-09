Breukers geniet na derbyzege: ‘Dit voelt anders dan winnen van Willem II’

Heracles begon namelijk niet sterk aan het duel en leek voor rust even overlopen te worden. Bij rust stonden de Almeloërs echter plots op voorsprong. ,,De twee goals van ons komen letterlijk uit de lucht vallen. In de tweede helft stonden we beter. Het is voor ons een lekker gevoel. Het is de wedstrijd die het meest leeft hier. Dit voelt anders dan winnen van Willem II.”

Filmpje

De hele vriendengroep van Breukers is voor FC Twente, maar hij speelt voor Heracles Almelo en won vrijdagavond voor het eerst sinds jaren de derby in Enschede. ,,Voor de wedstrijd kregen we een filmpje te zien van supporters. Zij vertelden hoe de wedstrijd bij hen leeft en hoe belangrijk het is. Dat was heel mooi. Ik denk dat we dat vertaald hebben naar het veld. Het was de eerste helft niet goed, we hadden weinig controle. En we hadden de VAR mee bij de 2-0 van Twente.”