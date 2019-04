Breukers: ‘Goed teken dat publiek ging fluiten’

Details

Op basis daarvan vond Breukers dat de nipte nederlaag een compliment waard was. ‘‘Het is heel dubbel, we hebben goed tegenstand geboden. Maar wedstrijden als deze worden op details beslist. In de eerste helft zijn we in leven gebleven, na rust was de wedstrijd meer in evenwicht. We stonden compacter en hadden zelfs nog een kans op de 2-2.’’