Breukers over eigen goal: 'Het was overtuigend'

,,De bal kwam halfhoog aan, ik moest me snel aanpassen, maar ging te traag, waardoor ik de bal in het dak schoot’’, aldus de rechtsback.

In slaap

Door zijn eigen doelpunt werd het 2-2, terwijl Heracles al na zeven minuten op een 2-0 voorsprong was gekomen in eigen huis. ,,We begonnen heel goed, schoten uit de startblokken, maar het leek of de 2-0 ons in slaap sukkelde.’’