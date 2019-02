Breukers schor na ‘broodnodige overwinning’

REACTIEALMELO - Aanvoerder Tim Breukers schreeuwde het zaterdagavond uit met zijn ploeggenoten, in de kleedkamer van Heracles Almelo. De captain had zojuist met 1-0 gewonnen van titelkandidaat Ajax. ‘‘Ik ben nu wel een beetje schor’’, bekende hij.

Heracles verloor de eerste drie duels van 2019 en wist zelfs nog niet te scoren in het nieuwe kalenderjaar. Na 310 minuten zonder doelpunt was het zaterdag Mo Osman die aan de negatieve serie een einde maakte.

‘‘Dit is echt een broodnodige overwinning’’, omschreef Breukers de 1-0 zege op Ajax. ‘‘Helemaal na die drie wedstrijden van de afgelopen weken. Ik weet niet wat Ajax dacht, maar ik denk dat we aardig grip op ze hadden. We zijn behoorlijk gevaarlijk geweest en hebben dominant gespeeld.’’

Volledig scherm Tim Breukers maakt het Frenkie de Jong moeilijk. © BSR Agency

Teamprestatie

Breukers gaf toe dat het in de slotfase nog billen knijpen was. ‘‘Ajax ging meer drukken, waardoor we vooral moesten tegenhouden. Complimenten voor Janis Blaswich. Hij heeft ons meerdere keren gered. Maar eigenlijk verdient het hele team een compliment. We hebben een teamprestatie geleverd. Tegen Feyenoord en PSV hadden we het gevoel dat we niet eens zoveel onderdeden voor de tegenstander. Dat hadden we nu weer, maar het verschil is dat we nu de punten pakken.’’

Interactie