Breukers: ‘Stand zegt nog niks, maar deze zege geeft opluchting’

GRONINGEN – Bij Heracles Almelo heerste er zaterdagavond grote euforie na de eerste overwinning in het nieuwe seizoen. Het geschreeuw en gezang was goed hoorbaar in de catacomben in Groningen. Aanvoeder Tim Breukers was ook een blij man. ,,Dit geeft lucht.”

Breukers gaat al wat jaartjes mee in het profvoetbal en heeft mindere tijden meegemaakt. Snel in paniek raken doet hij dan ook niet. Ook voor zaterdag niet, toen Heracles na vier duels nog op twee karige puntjes stond. ,,Maar deze zege is fijn. We snakten hier naar, ook omdat we steeds dichterbij kwamen. Het voetbal werd beter de laatste weken. Vandaag speelden we vooral voor rust goed. Fijn dat we daarvoor worden beloond.”

Czyborra

Breukers doet zijn verhaal terwijl matchwinner Lennart Czyborra als laatste binnenkomt in de gastenkleedkamer. De ovatie voor de Duitse verdediger is goed hoorbaar. ,,Dit verdient hij. Als je zo’n goal maakt dan mag je het middelpunt van de aandacht zijn. Zijn goal viel ook op een perfect moment”, blikt Breukers terug.

Overtreding

Heracles had het in de fase voor de 2-1 lastig en leek zelfs overlopen te gaan worden door de thuisploeg. ,,Zij gaven veel lange ballen en hebben mensen met lengte in de ploeg. Dat is lastig te verdedigen. Dat zag je ook bij de gelijkmaker”, aldus Breukers die zelfs naar de grond ging bij deze treffer. ,,Ik vond het een overtreding. Ik werd duidelijk aangeraakt, want ik ga tenslotte niet voor niets naar de grond. Ik maakte me ook geen zorgen, want ik zag dat de scheidsrechter contact had met de VAR. Gelukkig maakt het nu niet meer uit.”