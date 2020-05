Brouwer gaat de tien jaar volmaken in Almelo

Hij is niet het meest bekende gezicht bij Heracles, toch is Michael Brouwer er al zeven seizoenen bij in de kleedkamer. De keeper uit Apeldoorn past volgens Tim Gilissen bij de club. „Hij weet wat er hier gevraagd wordt en kan dit ook overdragen op anderen”, zegt de technisch directeur.

Bekerkeeper

Janis Blaswich is sinds twee seizoenen de eerste doelman in Almelo, trainer Frank Wormuth maakte van Brouwer de vaste keeper in het bekertoernooi. Hij debuteerde op dinsdag 25 september 2018 in de bekerwedstrijd tegen FC Den Bosch. In de uitwedstrijd tegen Vitesse maakte hij later zijn debuut in de eredivisie. Sindsdien maakte Brouwer nog vijf keer zijn opwachting in een officieel duel.