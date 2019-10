Brouwer keept in de beker, basisplaats voorJakubiak

Aanvoerder Robin Pröpper krijgt rust, waardoor Dario van den Buijs op Erve Asito weer in de basis begint. De verdediger speelde ook tegen Feyenoord en zit volgens zijn trainer dicht tegen een basisplaats aan. Rechtsback Tim Breukers speelt tegen RKC voor Navajo Bakboord. „Tim heeft het de wedstrijden die hij speelde goed gedaan, dat we kiezen voor Navajo komt omdat hij jonger is”, zegt Wormuth.

Sleutelspeler

Goed nieuws is er voor Jakubiak, die terug is van een lange blessure. De middenvelder maakte de afgelopen weken indruk op zijn trainer en mag beginnen in de bekerwedstrijd. Dat gaat ten koste van Alexander Merkel. „Alex maakt zoveel kilometers in een wedstrijd, dat we hem rust geven. Zelf wil hij spelen, maar hij is een sleutelspeler en heeft af en toe een pauze nodig.”