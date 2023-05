Bruns blijft nog wel een jaartje of vijf bij Heracles: 'Alleen weg als er een heel goed bod van een andere club komt’

Dat Thomas Bruns niet vies is van hier en daar stevig spel, werd in de Keuken Kampioen Divisie nog maar eens duidelijk. De middenvelder uit Wierden had daarbij wel het geluk in dat in de eerste divisie de VAR niet wordt gehanteerd. Dat scheelt hem toch wel een aantal kaarten. „Ik zoek altijd het randje van het toelaatbare op en het liefst ga ik daar nog iets over heen. Dat kan zonder VAR. Volgend seizoen in de eredivisie zal ik mijn spel wel wat aanpassen”, zegt hij in de podcast met Heracles-clubwatcher Ralph Blijlevens, die samen met collega Leon ten Voorde Bruns ondervroeg.