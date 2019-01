Bruns juicht bewust niet uitbundig: ‘Daarvoor heb ik teveel respect voor Heracles’

Bruns wordt bij de ereronde in het Hitachi Stadion deze zaterdag op armen gedragen, door medespelers Mike te Wierik en Sergio Padt. De oud-Heraclied heeft in Groningen na één wedstrijd al zijn visitekaartje afgegeven. ‘‘Hier droom je van’’, zegt hij een paar minuten later tegenover Fox Sports.

Respect

Na de goals was te zien dat Bruns niet uitbundig wilde juichen. ‘‘Ik was blij, maar ik heb zoveel respect voor Heracles, dat ik dat niet passend vond’’, verklaart hij. Toch was het na afloop groot feest, samen met de thuissupporters. ‘‘Maar we zijn er nog niet, we moeten nog flink aan de bak’’, aldus een kritische Te Wierik.