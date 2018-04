Buitenspelers zijn twijfelgevallen bij Heracles

De medische staf van Heracles heeft aanvaller Kuwas vrijdag voor de training naar huis gestuurd. ,,Hij had 38,4 graden koorts'', zegt trainer John Stegeman. ,,Het is afwachten of hij op tijd beter is.'' Mocht Kuwas niet spelen, dan is Jaroslav Navratil zijn logische vervanger.

Afwachten

Peterson is afgereisd naar Zweden om bij de bevalling van zijn vriendin te zijn. Ze wonen in Almelo. maar willen dat het kind in hun vaderland wordt geboren. ,,Het is afwachten of hij op tijd terug is.'' Als Peterson niet speelt, wordt hij vervangen door Brahim Darri.