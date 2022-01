Burgzorg maakt overstap van Heracles Almelo naar Bundesliga-club FSV Mainz

ALMELO - Heracles-aanvaller Delano Burgzorg maakt per direct de overstap naar Bundesliga-club 1. FSV Mainz 05. De 23-jarige buitenspeler lag in Almelo nog vast tot de zomer van 2023.

Burgzorg kwam in januari 2020 op huurbasis over van Spezia Calcio en werd in de daaropvolgende zomer definitief vastgelegd door de Almeloërs. Burgzorg was vrij succesvol bij Heracles, maar kende ook periodes waarin het minder ging.

Na twee jaar bij Heracles te hebben gespeeld is het voor Burgzorg dus tijd voor de volgende stap. ,,Ik heb genoten van de twee jaar die ik bij Heracles heb gespeeld. Ik heb hier veel kunnen leren en stappen gemaakt. Ik voelde mij thuis bij Heracles en ik zal de club en de supporters zeker missen”, aldus de aanvaller.

Na het avontuur in de Serie B mag Burgzorg nu bij de nummer tien van de Bundesliga laten zien wat hij kan. ,,In de Bundesliga spelen was één van mijn dromen. Mainz is weer een volgende stap omhoog. Ook hier wil ik mijzelf verder ontwikkelen. Bij Mainz wil ik een nog betere speler worden, doelpunten maken en mijzelf als persoon ontwikkelen.”

Heracles trots

Technisch directeur Tim Gilissen beseft dat dit voor beide partijen een hele mooie kans is. ,,“Het is voor zowel Delano als de club een kans die we niet konden laten liggen. We zijn ons ervan bewust dat jonge spelers zich bij ons in de kijker van grotere clubs spelen. Het maakt ons trots dat we opnieuw een speler afleveren aan een grote competitie.”

Delano Burgzorg heeft in twee jaar tijd 57 officiële wedstrijden voor Heracles Almelo gespeeld. Hierin was de vleugelaanvaller goed voor elf treffers, tien Eredivisiegoals en één treffer in de TOTO KNVB Beker.