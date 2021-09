Cambuur na afstraffing gebroken? Niets van dat alles: Heracles verliest in Leeuwarden

Heracles heeft de lijn van zondag niet doorgetrokken en verloor donderdagavond van Cambuur. In niets was te zien dat de thuisploeg nog maar een paar dagen eerder een flinke afstraffing had gekregen van Ajax: 2-1.

Dat Cambuur geen ploeg in mentale nood zou zijn na de 9-0 nederlaag uit bij Ajax, had Heracles-trainer Frank Wormuth al voorspeld. Met de steun van het thuispubliek presenteerde de elf van Henk de Jong zich dinsdagavond alsof de enorme afstraffing nooit had plaatsgevonden. De heerlijke goal van Michael Breij in de 25e minuut - hij krulde ‘m in de kruising - leverde een uitbarsting van vreugde op in Leeuwarden.

De wedstrijd ging in de eerste helft op en neer, maar na de goal van Breij nam Heracles een korte fase de leiding. Kreeg daarin kans na kans, twee keer was Kaj Sierhuis dichtbij, maar het leidde niet tot een doelpunt. Dat was bijna curieus omdat Heracles-verdediger Giacomo Quagliata voor een leeg doel stond, maar het toch voor elkaar kreeg om met zijn verkeerde been naast te schieten.

Volledig scherm Michael Breij van Cambuur krulde de bal prachtig in de kruising. Heracles-doelman Janis Blaswich had het nakijken. © Pro Shots / Paul Meima

Vleugels

Wormuth wijzigde zijn ploeg ten opzichte van wedstrijd tegen AZ op drie plekken. Middenvelder Lucas Schoofs verving Orestis Kiomourtzoglou, omdat hij aanvallender is ingesteld dan de Duitser. Delano Burgzorg en Bilal Basacikoglu bezetten de vleugels, wat betekende dat de al weken tegenvallende Nikolai Laursen en ook het talent Mo Amissi op de bank begonnen.

Meteen na rust was het weer raak voor Cambuur, Mees Hoedemakers schoof de bal netjes binnen: 2-0. Wormuth zei voor de wedstrijd dat de tegenstander alleen onzeker zou kunnen worden als Heracles snel zou scoren. Dat gebeurde niet, in tegendeel. Na de gemiste kansen van de bezoekers groeide het vertrouwen van Cambuur juist.

Heracles kreeg nog wel kansen, maar het lukte maar niet om de bal in het net te krijgen, zelfs Rai Vloet kreeg het niet voor elkaar. Uiteindelijk lukte het spits Sinan Bakis wel, de invaller maakte er in de slotminuut nog 2-1 van en bracht de spanning terug in het stadion, maar Heracles kon de nederlaag niet meer voorkomen. Eerder werden op het Friese kunstgras ook FC Twente en Go Ahead Eagles verslagen.

Cambuur - Heracles 2-1 (1-0)

Score: 25. Breij 1-0, 47. Hoedemakers, 90. Bakis 2-1

Cambuur: Stevens, Schmidt (78. Ter Heide), Mac-Intosch, Van der Meer, Bangura, Jacobs (63. Paulissen), Hoedemakers, Maulun, Breij (86. Kiss), Boere, Kallon

Heracles: Blaswich, Fadiga, Rente, Knoester (76. Les), Quagliata, Basacikoglu (69. Azzaoui), Schoofs, Vloet, De la Torre, Burgzorg (69. Amissi), Sierhuis (60. Bakis)

Scheidsrechter: Bos.

Toeschouwers: 6676.