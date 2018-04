Castro baalt na nederlaag: 'Hier zit je een heel jaar voor te vechten'

Castro, die deze week aangaf te vertrekken na dit seizoen, baalde enorm van het verloren duel. ''De eerste helft was Heerenveen voetballend de betere ploeg en verdedigen we niet scherp. Maar in de tweede helft gaan we met vier spelers voorop spelen en zie je dat je toch kansen krijgt. Aanvallend waren we niet scherp genoeg en als ik eerlijk ben, heb ik vandaag ook de overwinningsdrang gemist. Ik dacht dat het besef er was, maar blijkbaar dus niet.''