Castro lovend over vertrekkende Stegeman: ‘Een van beste trainers uit carrière’

Stegeman nam het in de zomer van 2014 over van de ontslagen Jan de Jonge. De Belgische doelman was net aangetrokken. ,,Na een paar duels werd Stegeman trainer. Ik raakte zwaar geblesseerd aan mijn gezicht, maar kreeg na mijn herstel een kans van hem. Sindsdien hebben we samengewerkt. Hij is een van de trainers met wie ik het beste heb samengewerkt in mijn carrière. Hij is correct en eerlijk, we kunnen alles tegen elkaar zeggen.’’