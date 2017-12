Castro voelt zich niet de schlemiel van Heracles Almelo: 'Woel altijd na wedstrijd'

ALKMAAR - Het was tot twee keer toe knullig. Een eigen doelpunt en een duik over de bal. Nee, het was niet de avond van Heracles Almelo-doelman Bram Castro. En vast ook niet de nacht. "Ik woel altijd na een wedstrijd, dus dat maakt niet veel uit."

Hij ging van camera tot camera na afloop van de 5-0 nederlaag bij AZ. De 35-jarige doelman, de routinier van Heracles, beleefde een rotavond. Lang stond het 0-0. Totdat Castro twee keer de fout in ging. In beide gevallen was de reactietijd tekort, zei de keeper na afloop.

Over de 1-0: "Het schot was dichtbij, waardoor ik geen tijd meer had om te reageren. Ik verwachtte een voorzet, maakte me breed en toen ging de bal via m'n handen het doel in."

En over de 2-0: "Ik verwachtte dat Paul Gladon, die kort voor me stond, de bal weg zou trappen. Die beweging maakte hij ook, maar zonder de bal te raken. Toen had ik geen tijd om m'n beweging te veranderen."

Hij voelde zich niet de schlemiel van de avond. Toch stak hij de hand in eigen boezem. "Want je kunt zeggen dat je AZ op weg helpt", weet Castro. "Maar of het nu door klungelmomenten zijn, of doordat je wordt weggespeeld, je verliest drie punten. Daar gaat het uiteindelijk om."