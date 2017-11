Cijferspel: 3 dingen die opvallen in de huidige vorm van Twente en Heracles

1. 11 uitwedstrijden, 1 punt

2. De duelkracht van Twente

In een voetbalwedstrijd zijn fases van balbezit en omschakelingen. In beide situaties komen de twee desbetreffende ploegen in (persoonlijke) duels. Op dit onderdeel scoort Twente dit seizoen op zijn zachtst gezegd niet zo goed. Geen enkel team behaalt een lager winstpercentages in duels dan Twente (46,3%). Ook Heerenveen maakte daar dit weekend zichtbaar gebruik van. De ploeg won 56,2 procent van de persoonlijke duels tegen FC Twente (59 van de 105 duels), het hoogste percentage voor de Friezen dit seizoen. Heracles scoort 49,8% en staat daarmee op een twaalfde plaats in deze ranking.

3. Kuwas-afhankelijkheid creëert voorspelbaarheid

Brandley Kuwas creëerde tegen ADO Den Haag zes kansen, net zo veel als alle andere spelers van Heracles samen. De buitenspeler zette daarnaast twee succesvolle dribbels in, net zoveel als de rest van het team tegen ADO. Zowel Peterson als Gladon wist in de afgelopen twee wedstrijden geen succesvolle dribbel in te zetten. Met Darri en Kuwas in de basis is de verdeling van aanvallende acties een stuk evenrediger verdeeld ten opzichte van het duo Peterson-Kuwas. Vooral tegen ADO was dit goed zichtbaar in de data. 50%(!) van alle aanvallen gingen over de rechtervleugel.