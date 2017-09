Cijferspel: de bijzondere rol van Reuven Niemeijer

Reuven Niemeijer heeft een bijzondere rol in het elftal van John Stegeman. Dat werd afgelopen zaterdag maar weer eens duidelijk in het duel tegen Feyenoord (2-4 verlies). Hij was verantwoordelijk voor de twee doelpunten van Heracles, maar zijn achterliggende data maakt hem nog meer bijzonder.

Scorend vermogen

In de zomer van 2016 maakte hij de overstap van de amateurs van Quick’20 naar Heracles Almelo. Na een half jaar zich te hebben aangepast begon hij in de tweede seizoenshelft steeds meer te spelen voor Heracles. Niemeijer scoorde tegen sc Heerenveen en maakte twee doelpunten in de een na laatste wedstrijd van het seizoen tegen ADO Den Haag. Dit seizoen begon hij alle wedstrijden nog in de basis. Afgelopen zaterdag scoorde hij zelfs twee keer tegen Feyenoord: een kopdoelpunt en een penalty. Niemeijer bewijst tot dusver op alle niveaus een middenvelder met scorend vermogen te zijn.

Balcontacten en passes

Wanneer we naar de baldata kijken van Reuven Niemeijer zien we iets bijzonders. Hij heeft bijzonder weinig balcontacten en passes voor een middenvelder van Heracles in een Eredivisiewedstrijd. Gemiddeld genomen gaf hij in de eerste vier competitiewedstrijden acht goede passes per 90 minuten. Ter vergelijking: andere middenvelders Jamiro Monteiro, Peter van Ooijen en Joey Pelupessy gaven respectievelijk 25, 26 en 35 passes per wedstrijd. Niemeijer lijkt geen middenvelder te zijn bij Heracles die de opdracht krijgt om zich veel te bemoeien met het balbezit, in tegenstelling tot Van Ooijen en Pelupessy. Niemeijer is dan ook een speler die zonder bal van grote waarde kan zijn met loopacties in de diepte.

Schoten

In de wedstrijd tegen Feyenoord raakte hij dertien keer de bal. Hij ging niet een aanvallend luchtduel aan, zette geen tackle in en dribbelde geen enkele keer. Wat doet hij dan met de bal? Vaak is dat schieten. Vijf(!) van de dertien balcontacten waren een schot tegen Feyenoord. Zeven(!) van zijn balcontacten waren in het 16 metergebied van Feyenoord. Na Brandley Kuwas (3 keer) is Niemeijer de speler die het meest schiet bij Heracles per wedstrijd: twee keer. Gemiddeld gaat een van zijn twee pogingen op het doel van de tegenstander. De rol van Reuven Niemeijer als middenvelder bij Heracles is een bijzondere.