Cijferspel: Jamiro Monteiro blinkt uit met 'keypasses'

Met een gemiddelde passzuiverheid van 91 procent per wedstrijd noteert Jamiro Monteiro zelfs al een zesde plaats in de eredivisie. De koplopers in deze statistiek zijn Thulani Serero van Vitesse (94,3 procent) en Joey Pelupessy (93,8 procent).

Keypasses

Speelt Monteiro dan zoveel passes naar dezelfde kleur, omdat hij met weinig risico speelt? Nee, dat zeker niet. Als we kijken naar het aantal keypasses (een pass waarop een schot volgt, maar niet resulteert in een doelpunt) zien we dat er slechts twee middenvelders zijn die het beter doen: Marko Vejinovic (AZ: 3,3 keypasses) en Tonny Vilhena (Feyenoord: 1,8 keypasses). Monteiro geeft er 1,5 per wedstrijd.

Ter vergelijking: de andere middenvelders van Heracles, Joey Pelupessy, Peter van Ooijen en Reuven Niemeijer, geven respectievelijk 0,8, 0,7 en 0,7 keypasses per 90 minuten.

Directe betrokkenheid bij doelpunten

Hoewel Monteiro nog maar twee volledige wedstrijden voor Heracles speelde was hij al bij drie doelpunten direct betrokken. Hij gaf twee assists (tegen Ajax en Roda JC) en scoorde tegen PEC Zwolle. Tot nu toe gaf geen enkele andere Heracles-speler meer assists en staat hij op gelijke hoogte met Brandley Kuwas. Kuwas was daarentegen, mede door zijn eigen treffers, wel vaker direct betrokken bij een doelpunt (4 keer).

Verbeterpunten

Zijn er ook aspecten waarin Monteiro kan verbeteren? Absoluut. De middenvelder wordt gemiddeld 1,8 keer per wedstrijd gepasseerd middels een dribbel. Dat is het meest van alle Heracles-spelers, samen met Van Ooijen. Daarmee neemt hij zelfs de negende plek in de eredivisie in.