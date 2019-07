Contract Brahim Darri bij NEC per direct ontbonden

Video Erve Asito: ‘Als je toegeeft, krijgt je FC Twen­te-taferelen’

9:38 Het is het meest besproken onderwerp in Almelo deze week: Erve Asito, de nieuwe naam van het stadion. Er is woede, er is onbegrip, maar er zijn ook fans die het allemaal wel mee vinden vallen, zoals Casper Raymakers. Hij maakt samen met Steven Sierink ‘Zwart-Wit De Podcast’. Sierink is tegen ‘het erf’.