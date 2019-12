Contrast bij verdedigers Heracles: Czyborra op krukken, Hardeveld maakt rentree

22 maanden

De laatste eredivisiewedstrijd van Hardeveld in Almelo was ook tegen ADO Den Haag, op 3 februari vorig jaar (1-1). Bijna 22 maanden (!) later staat hij er weer. ‘‘Het is fijn weer minuten te kunnen maken. We stonden al met 1-0 voor en hadden de wedstrijd in handen. Dat was niet verkeerd voor mij als verdediger, met een achterstand het veld inkomen is toch wat lastiger.’’

Op krukken

Het contrast was groot, want waar Hardeveld zijn rentree maakte, moest Lennart Czyborra van het veld worden gedragen. Hij verliet het stadion op krukken en kampt vermoedelijk met een enkelblessure. ‘‘Voor mij was het mooi dat ik kon spelen, maar je gunt niemand een blessure’’, zei Hardeveld. ‘‘Hopelijk valt het mee. Ik weet hoe het is om er lang uit te zijn.’’

Steunbetuiging

Wie dit seizoen in elk geval niet meer in actie komt voor Heracles is Navajo Bakboord. De rechtsback liep afgelopen week een zware knieblessure op. Zijn teamgenoten lieten na de 1-0 zien dat ze met hem meeleven. Cyriel Dessers had net de 1-0 gescoord, toen vanaf de bank een wedstrijdshirt werd gepakt met de naam Navajo Bakboord. Dessers hield het shirt omhoog en toonde het aan de camera’s. Dessers: ‘’Kort voor de wedstrijd speelden we al met het idee om iets te doen. Dit leek ons een goed idee. Het is zo sneu voor die jongen. Maar hij is nog jong, ik weet zeker dat hij er sterk uit gaat komen.’’