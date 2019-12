Cyriel Dessers: uitgefloten in Utrecht, op handen gedragen in Almelo

Eén keer ontmoette hij Adrian Dalmau (25). Het was op een parkeerplaats in Utrecht. Om hun auto’s te ruilen. Cyriel Dessers (25) reed de leasewagen van de Spanjaard terug naar Almelo, Dalmau nam de auto van zijn opvolger bij Heracles ter plekke over. Ze zeiden niet veel, wat moet je ook zeggen? „Het was een wat ongemakkelijk moment”, zegt Heracles-spits Dessers maanden later, met een lach. „De dag ervoor waren we bij FC Utrecht en Heracles voorgesteld. Hij kreeg mijn oude rugnummer, ik de zijne. Het is de enige keer dat we elkaar hebben gesproken.”