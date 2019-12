Czyborra begint in de basis bij Heracles, Van der Water afwezig

Jessica Torny loopt stage bij Heracles: ‘Het blijft iets gekkigs, een vrouw tussen de mannen’

7 december ALMELO - Als je goed genoeg bent, maakt het niet uit of je man of vrouw bent, vindt Jessica Torny (39) uit Vriezenveen. De voetbaltrainster is de enige vrouw die dit jaar de opleiding Coach Betaald Voetbal doet. Ze loopt stage bij Heracles, waar niemand het raar vindt dat ze er is. Op één man na.