Czyborra blijft imponeren bij Heracles: ‘Vertrouwen is alles in het voetbal’

Czyborra liep zaterdagavond met een brede lach door de catacomben in Erve Asito. Daar heeft de geboren Berlijner ook alle reden toe. De blonde back kwam vorig seizoen over van Schalke 04, had een jaar aanpassingstijd nodig, maar behoort intussen tot de belangrijkere spelers van Heracles. „Vorig jaar was mijn eerste jaar als profvoetballer en dat was in een nieuwe omgeving. Ik had tijd nodig om aan te passen”, vertelt Czyborra, die dit seizoen nog geen minuut miste.