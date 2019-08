Czyborra schiet Heracles naar eerste zege van het seizoen

Heracles begon prima in Groningen. Binnen tien minuten kregen de Almeloërs al twee goede kansen. FC Groningen kwam daarna goed terug in de wedstrijd en kreeg via Ajdin Hrustic twee kansjes. Daarna zakte de thuisploeg echter ver terug en daar profiteerde Heracles goed van.

Voorsprong

De ploeg van Frank Wormuth speelde niet eens groots, maar ging wel goed om met de ruimte die Groningen weg gaf. Daar profiteerde Heracles na een half uur spelen van. Silvester van der Water kreeg de bal vanaf een afstandje en schoot met links geweldig binnen. Die voorsprong hield Heracles tot het rustsignaal eenvoudig vast.

Gelijkmaker

In de tweede helft begon Heracles zwak. Tim Breukers liet zich eenvoudig van de bal afzetten en Django Warnerdam rondde goed af. Heracles moest even bijkomen van die treffer, want de thuisploeg liep in deze fase over de Almeloërs heen. Groningen leek ieder moment de 2-1 te gaan maken, maar toen sloeg Heracles uit het niets toe. Met een fenomenale uithaal zette Lennart Czyborra Heracles weer op voorsprong. Zijn eerste treffer voor Heracles.

In de slotfase was het duel volledig in balans. Groningen zette aan, maar kreeg het niet voor elkaar om gevaarlijk te worden. Voor Heracles lag er veel ruimte achter de Groningse defensie, maar de gasten voetbalden niet sterk genoeg meer om te profiteren van die ruimte. Dat deerde de ploeg niet, want Heracles trok de overwinning uiteindelijk over de eindstreep.

FC Groningen – Heracles 1-2 (0-1).

29. Van der Water 0-1, 47. Warmerdam 1-1, 62.Czyborra 1-2,

FC Groningen: Padt, Zeefuik, Te Wierik, Itakura, Absalem (75. Postema), Matusiwa, Schreck (46. Benschop), Warmerdam, Hrustic, Sierhuis (67. Gudmundsson), El Hankouri.

Heracles: Blaswich, Breukers, Pröpper (75. Rossmann), Knoester, Czyborra, Kiomourtzoglou, Mauro Junior, Merkel, Van der Water (82. Szöke), Dessers, Konings (90. Van den Buijs).