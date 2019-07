Dalmau is terug bij Heracles, maar voor hoelang?

De spits kwam vorige week in opspraak nadat hij niet op de elftalfoto ging bij Heracles. Hij zelf zei dat hij hartproblemen had en naar het ziekenhuis moest. Volgens de club was hij een half uur daarvoor nog kiplekker en ging het alleen over het feit dat hij weg wil. En was hij kwaad, omdat een bod van Maccabi Tel Aviv door Heracles was afgewezen. De speler kan in Israël veel geld verdienen en wil de stap graag maken. Zijn huidige werkgever wil hem laten gaan, maar dan moet het transferbedrag goed zijn.